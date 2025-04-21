Рецепт для похудения! Кабачковая лазанья с шампиньонами. Едим, и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетическая кабачковая лазанья с шампиньонами. Низкокалорийное блюдо с насыщенным вкусом — всего 43 ккал на 100 г! Это настоящая находка для любителей здорового питания. Сочетая свежие овощи и ароматные грибы, она порадует насыщенным вкусом и станет легким, но сытным обедом или ужином, а также отличным вариантом для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты (на 4 порции)

Кабачки — 800 г (2 средних)

Шампиньоны — 350 г

Морковь — 300 г (3 шт.)

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр до 30% жирности — 120 г

Греческий йогурт — 130 г

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1 ст. л.

Специи: прованские травы, чёрный перец

Приготовление

1. Подготовка овощей. Кабачки нарежьте овощечисткой слайсами или тонкими кружками, морковь натрите на крупной тёрке. Грибы и лук нарежьте кубиками. Обжарьте грибы, лук и морковь до золотистости.

2. Сборка. В форму выкладывайте слоями: кабачки (1/2 часть), морковь, грибы с луком, оставшиеся кабачки, кружочки помидоров.

3. Завершение. Смешайте йогурт с чесноком, солью и специями, полейте сверху. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте 40–50 минут при 180 °C.

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