Диетическая кабачковая лазанья с шампиньонами. Низкокалорийное блюдо с насыщенным вкусом — всего 43 ккал на 100 г! Это настоящая находка для любителей здорового питания. Сочетая свежие овощи и ароматные грибы, она порадует насыщенным вкусом и станет легким, но сытным обедом или ужином, а также отличным вариантом для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Кабачки — 800 г (2 средних)
- Шампиньоны — 350 г
- Морковь — 300 г (3 шт.)
- Помидоры — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр до 30% жирности — 120 г
- Греческий йогурт — 130 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Специи: прованские травы, чёрный перец
Приготовление
1. Подготовка овощей. Кабачки нарежьте овощечисткой слайсами или тонкими кружками, морковь натрите на крупной тёрке. Грибы и лук нарежьте кубиками. Обжарьте грибы, лук и морковь до золотистости.
2. Сборка. В форму выкладывайте слоями: кабачки (1/2 часть), морковь, грибы с луком, оставшиеся кабачки, кружочки помидоров.
3. Завершение. Смешайте йогурт с чесноком, солью и специями, полейте сверху. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте 40–50 минут при 180 °C.
Ранее мы делились рецептом кабачковых драников с фаршем! Подаем под грибным соусом и наслаждаемся.