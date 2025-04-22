Рецепт для похудения: грибной суп-лапша. Едим — и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной суп-лапша — это ароматное, сытное, но при этом легкое блюдо, которое отлично подходит для диеты. Он богат белком и клетчаткой, хорошо насыщает без лишних калорий, особенно если использовать цельнозерновую лапшу или заменить ее на гречневую.

Рецепт диетического грибного супа-лапши

Ингредиенты на 2 порции:

500 мл овощного бульона (или воды);

150 г свежих шампиньонов (или других грибов, нарезать);

50 г моркови (натереть);

50 г лука (мелко нарезать);

30 г цельнозерновой лапши (или гречневой);

1 ч. л. оливкового масла;

зелень (петрушка, укроп);

соль, перец, лавровый лист -- по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле разогреть масло, обжарить лук и морковь 3–4 минуты. Добавить грибы, готовить еще 5 минут до мягкости. Влить бульон, довести до кипения, положить лапшу и варить до готовности (7–10 мин). В конце добавить специи, лавровый лист и зелень.

Пищевая ценность на порцию:

калории: ~150 ккал;

белки: 6 г;

жиры: 3 г (из них 0,5 г — насыщенные);

углеводы: 25 г;

клетчатка: 4 г.

Суп получается нежным и ароматным, а если хочется снизить калорийность еще больше, можно уменьшить количество лапши или заменить ее ширатаки. Отлично сочетается с ложкой нежирной сметаны или лимонным соком для свежести.

Ранее сообщалось, что даже на диете иногда хочется по-настоящему сытного и ароматного блюда. Этот рецепт картошки с грибами в мультиварке — идеальный компромисс между вкусом и пользой. На порцию получается 180 ккал.