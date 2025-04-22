Грибной суп-лапша — это ароматное, сытное, но при этом легкое блюдо, которое отлично подходит для диеты. Он богат белком и клетчаткой, хорошо насыщает без лишних калорий, особенно если использовать цельнозерновую лапшу или заменить ее на гречневую.
Рецепт диетического грибного супа-лапши
Ингредиенты на 2 порции:
- 500 мл овощного бульона (или воды);
- 150 г свежих шампиньонов (или других грибов, нарезать);
- 50 г моркови (натереть);
- 50 г лука (мелко нарезать);
- 30 г цельнозерновой лапши (или гречневой);
- 1 ч. л. оливкового масла;
- зелень (петрушка, укроп);
- соль, перец, лавровый лист -- по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюле разогреть масло, обжарить лук и морковь 3–4 минуты.
- Добавить грибы, готовить еще 5 минут до мягкости.
- Влить бульон, довести до кипения, положить лапшу и варить до готовности (7–10 мин).
- В конце добавить специи, лавровый лист и зелень.
Пищевая ценность на порцию:
- калории: ~150 ккал;
- белки: 6 г;
- жиры: 3 г (из них 0,5 г — насыщенные);
- углеводы: 25 г;
- клетчатка: 4 г.
Суп получается нежным и ароматным, а если хочется снизить калорийность еще больше, можно уменьшить количество лапши или заменить ее ширатаки. Отлично сочетается с ложкой нежирной сметаны или лимонным соком для свежести.
Ранее сообщалось, что даже на диете иногда хочется по-настоящему сытного и ароматного блюда. Этот рецепт картошки с грибами в мультиварке — идеальный компромисс между вкусом и пользой. На порцию получается 180 ккал.