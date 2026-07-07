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07 июля 2026 в 13:12

Ребенок отказался от баночного пюре? Варим домашнее — уплетает мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про магазинные баночки с непонятным составом. Домашнее пюре из кабачка нежнее, и малыш его уплетает за обе щеки.

Ингредиенты

Кабачок молодой — 1 шт., вода — по вкусу.

Как готовлю

Сначала беру только молодые кабачки — у них мякоть нежнее, никакой жесткости. Тщательно мою, чищу, режу вдоль пополам и ложкой вынимаю сердцевину с семечками. Нарезаю мякоть ломтиками толщиной в палец, а потом еще на четвертинки. Тем временем включаю пароварку или мультиварку, выкладываю кусочки на решетку и готовлю ровно 10 минут. Важно не передержать, чтобы пюре не стало водянистым.

Горячие кабачки перекладываю в блендер и пробиваю на максимальной скорости до однородности. Если масса кажется густой, добавляю немного кипяченой воды и взбиваю еще раз. Остужаю до теплого и даю малышу не больше половины чайной ложки в первый раз.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пюре получилось нежнейшим, как крем, и без капли воды. Сын, который до этого плевался пюре из магазинной баночки, съел половину ложки и потянулся за добавкой.

Проверено редакцией
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