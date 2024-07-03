Ребенка чуть не украли, россияне пострадали в Турции: главные ЧП за сегодня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два десятка туристов из России и Белоруссии пострадали в ДТП в Турции, в московском районе Люблино одни мигранты подрались с применением оружия, а другим не дали увести мальчика из двора — NEWS.ru рассказывает о самых громких событиях из рубрики «Происшествия» за день.

В Москве во время драки мигрантов звучали выстрелы

На Тихорецком бульваре в московском районе Люблино в Москве неизвестный открыл стрельбу во время драки мигрантов. В потасовке участвовали два десятка человек.

В МВД сообщили, что в инциденте никто не пострадал. Стражи порядка задержали трех человек, их доставили в отдел для установления всех обстоятельств.

Курьер спас ребенка от незнакомца

Еще один громкий инцидент без пострадавших произошел в том же Люблино. Мужчине не дали увести из двора чужого ребенка. Неравнодушный местный житель заметил, что человек пытался похитить ребенка, и начал снимать происходящее на видео. В московском управлении Следственного комитета начали процессуальную проверку.

«В социальных медиа сообщается, что в районе Люблино в городе Москве мужчина неславянской внешности пытался увести чужого ребенка со двора многоквартирного жилого дома. Неравнодушный местный житель помешал ему и запечатлел произошедшее на камеру мобильного телефона», — сообщили в СКР.

Впервые о сомнительном персонаже во дворе рассказали в городском сообществе «Люблино». Выяснилось, что мальчика от странного мужчины увел курьер. Мигрант говорил, что они вместе с ребенком пойдут кого-то бить.

Telegram-канал SHOT выяснил личность курьера. Им оказался 40-летний Алекс Мелентьев. Он рассказал, что у него самого есть дети, которым он регулярно объясняет, как вести себя с незнакомцами. Поэтому, по словам курьера, он не смог пройти мимо и бросился спасать мальчика. Алекс сообщил, что неизвестный мужчина был в компании еще двух друзей, все они задержаны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 туристов из России и Белоруссии пострадали в турецком ДТП

Четверо белорусских и 16 российских туристов пострадали в аварии в Турции. Автобус, который вез отдыхающих из отелей в аэропорт Антальи, врезался в столб на выезде на местную кольцевую дорогу. Предварительно, водитель погиб, среди пострадавших есть дети. Часть туристов отказались от госпитализации, несмотря на полученные травмы.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы после оказания первой помощи на месте происшествия. Полицейские начали расследование инцидента.

Одна из пострадавших находится в реанимации, у нее перелом грудной клетки. У другой россиянки сотрясение мозга и перелом ноги. На кадрах с места ДТП видно, что почти половина автобуса не подлежит ремонту. Вся разнесенная передняя часть, оснащенная двигателем и другими механизмами, обгорела.

Читайте также:

Служебная собака не пустила в Петербург три тонны кокаина из Эквадора

«Без штанов на кухне был»: мигрант-педофил напугал выходкой юных блогерш

Трехлетний малыш чуть не выпал из окна многоэтажки, пока мать спала