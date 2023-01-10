Реаниматолог рассказал, как пережить температурные качели Врач Рашид посоветовал не читать серьезные новости на фоне резкого изменения погоды

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На фоне резких перепадов температуры воздуха скачкам давления подвержены даже люди без хронических заболеваний, в такие дни лучше воздержаться от прогулок и проветривать квартиру, рассказал «МК в Новосибирске» анестезиолог-реаниматолог скорой помощи Кава Рашид. Врач посоветовал больше отдыхать, принимать те же лекарства, что и обычно, давать детям витамины и больше жидкости. По его словам, стоит воздержаться и от чтения серьезных новостей, поскольку потребление негативной информации тоже сказывается на давлении.

Людям необходимо пить лекарства, которые они регулярно принимают, и не перенапрягаться. Стресс и недосып тоже влияют на организм, особенно сильно во время температурных перепадов, когда сосудистая система становится более уязвимой. Уставший человек даже без хронических заболеваний подвержен скачкам давления, а может и упасть в обморок, — предупредил врач.

Рашид посоветовал тщательнее следить за здоровьем детей, у которых в период резких изменений погоды больше шансов заразиться ОРВИ. Врач объяснил, что иммунитет у детей не такой сильный, на фоне болезни может подняться температура, случаются и судороги. Специалист рекомендовал обилье питье, частое проветривание помещения и прием витаминов, причем переходить на такой режим детям лучше заранее, когда становится известен прогноз погоды.

Ранее в Новосибирске температура воздуха за сутки опустилась с +3 до −27 градусов. От резкого похолодания в городе 9 января треснул шов многоквартирного дома, с потолка посыпалась штукатурка. Спасатели и коммунальщики, прибывшие на место, заявили, что дом еще простоит.