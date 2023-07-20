Реаниматолог рассказал, что делать в первую очередь при ДТП с пострадавшими Врач Курин: очевидцы ДТП с пострадавшими должны вызвать скорую и попытаться оказать первую помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцам ДТП с пострадавшими важно сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко, рассказал в беседе с Lenta.ru заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Депздрава Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин. Он пояснил, что первым делом надо оказаться в безопасной зоне, включить «аварийку», вызвать скорую и попытаться оказать пострадавшим первую помощь.

По словам специалиста, при вызове медиков нужно максимально точно обозначить место ДТП, число пострадавших и их состояние. Врачей нужно дождаться обязательно. При артериальном кровотечении у пострадавшего, когда кровь ярко-алого цвета интенсивно вытекает из раны, необходимо немедленно наложить тугой жгут, ремень, платок или полотенце выше места повреждения артерии. Такой жгут необходимо накладывать в несколько оборотов, подложив под него марлевые салфетки и вату. Если процедура проведена правильно, кровотечение из раны прекратится. Слабо наложенный жгут только усилит кровотечение, отметил медик.

Если наложить жгут невозможно, следует с силой прижать пальцем артерию к близлежащей кости. Это, в частности, касается случаев, когда рана расположена на виске, челюсти, на шее, ключице. При повреждении бедренной артерии нужно сдавливать тело не пальцами, а кулаком, — объяснил Курин.

Остановить венозное кровотечение, когда кровь темно-красного цвета поступает из раны медленной либо слабо пульсирующей струей, можно с помощью давящей повязки, продолжил эксперт. При черепно-мозговой травме человеку по возможности нужно придать устойчивое положение на боку. При открытой травме живота необходимо наложить на нее асептическую повязку. Полезно обладание навыками проведения сердечно-легочной реанимации, поскольку зачастую в экстренной ситуации это позволяет спасти человеку жизнь.

При травме позвоночника человека ни в коем случае нельзя пытаться перемещать и вообще шевелить, предупредил врач. Также запрещается самостоятельно вправлять вывихнутые суставы, совмещать сломанные кости, прикасаться к ране. Если пострадавший без сознания, ему нельзя давать воду или лекарство для приема внутрь.

Ранее врачи в Находке Приморского края спасли шестилетнего мальчика, которому в результате ДТП оторвало нос и верхнюю губу. Операция прошла успешно, ребенок уже выписан из стационара.