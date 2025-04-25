Реанимация роз, которые кажутся погибшими: спасите обмороженные кусты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам кажется, что розы на даче выглядят погибшими после зимы и заморозков, не спешите их выкапывать и выбрасывать, лучше спасите их! Зачастую розы можно реанимировать. Следуйте этой инструкции, чтобы вернуть к жизни даже обмороженные кусты.

Для начала необходимо определить, действительно ли ваши розы не пережили заморозки, для этого срежьте одну ветку и посмотрите на срез:

черная сердцевина — мертвая ткань;

зеленый слой под корой — шанс на спасение.

Далее дождитесь устойчивого потепления, удалите все почерневшие стебли до здоровой ткани, обработайте срезы садовым варом.

Затем приступите к реанимации корней. Пролейте землю теплой водой (+25–30 °С) с добавлением корневина (1 г на 1 л) или янтарной кислоты (2 таблетки на 10 л). Притените кусты на 5–7 дней спанбондом. Через две недели внесите азотные удобрения для роста и калимагнезию для иммунитета.

Даже сильно пострадавшие розы могут дать новые побеги из корневой шейки в июне. Наберитесь терпения!

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