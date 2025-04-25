Если вам кажется, что розы на даче выглядят погибшими после зимы и заморозков, не спешите их выкапывать и выбрасывать, лучше спасите их! Зачастую розы можно реанимировать. Следуйте этой инструкции, чтобы вернуть к жизни даже обмороженные кусты.
Для начала необходимо определить, действительно ли ваши розы не пережили заморозки, для этого срежьте одну ветку и посмотрите на срез:
- черная сердцевина — мертвая ткань;
- зеленый слой под корой — шанс на спасение.
Далее дождитесь устойчивого потепления, удалите все почерневшие стебли до здоровой ткани, обработайте срезы садовым варом.
Затем приступите к реанимации корней. Пролейте землю теплой водой (+25–30 °С) с добавлением корневина (1 г на 1 л) или янтарной кислоты (2 таблетки на 10 л). Притените кусты на 5–7 дней спанбондом. Через две недели внесите азотные удобрения для роста и калимагнезию для иммунитета.
Даже сильно пострадавшие розы могут дать новые побеги из корневой шейки в июне. Наберитесь терпения!
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