Ваши комнатные растения выглядят вялыми, желтеют или перестали расти? Не спешите их выбрасывать! Простой раствор из доступных компонентов поможет вернуть им здоровье и красоту.
Ингредиенты (на 1 литр воды):
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Аскорбиновая кислота — 2 мл (укрепляет иммунитет растений).
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Циркон — 6–8 капель (стимулирует рост корней).
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Удобрение — 2 мл (обеспечивает питание).
Приготовление:
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Налейте в емкость 1 литр отстоянной воды комнатной температуры.
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Добавьте аскорбиновую кислоту и тщательно перемешайте.
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Капните циркон и снова перемешайте.
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Влейте удобрение, размешайте до полного растворения.
Как применять:
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Опрыскивание: обрабатывайте листья 1 раз в неделю.
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Полив: используйте раствор вместо обычной воды 1 раз в 10–14 дней.
Почему это работает?
✔ Аскорбиновая кислота снижает стресс у растений.
✔ Циркон ускоряет восстановление поврежденных корней.
✔ Удобрение дает необходимые питательные вещества.
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