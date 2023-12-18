Реабилитолог рассказала, чем опасно перенапряжение при тренировках Врач Смирнова: боли в суставах и отеки после тренировок могут говорить о травме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неправильно подобранный режим тренировок или резкие скачки нагрузки могут привести к тяжелым травмам рассказала в беседе с LIFE.ru врач-реабилитолог Надежда Смирнова. По ее словам, отеки, гиперемия тканей и боли в суставах после занятий спортом являются основными сигналами, которые дает организм в ответ на перенапряжение.

Синовит — это защитная реакция суставов на перегруз в виде отека. В суставной полости накапливается жидкость, и сустав теряет функциональность. Если вы обнаружили отек на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное, — порекомендовала специалист.

Если отек не пройдет спустя три дня, необходимо обратиться к врачу, добавила врач. Еще одним признаком перенапряжения организма является гиперемия или воспаление тканей. Оно проявляется в виде повышения температуры отдельных областей тела. В этом случае также помогут холод и снижение уровня нагрузки на организм.

При возникновении боли в суставе или сухожилии нагрузку необходимо прекратить, продолжила реабилитолог. Если болевые ощущения появились после нагрузки, сустав нужно подержать в холоде и посмотреть, как он будет чувствовать себя на следующее утро. Если боль сохранилась, это означает, что сустав или сухожилие были перегружены. В этом случае их надо подержать в холоде и покое. При неприятных ощущениях длительностью более трех дней также следует пойти к врачу.

При этом мышечная боль после перенапряжения является нормальной реакцией неподготовленного организма к высоким нагрузкам, подчеркнула Смирнова. В этом случае нужно дать мышцам паузу для восстановления, а также добавить стретчинг и массаж.

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