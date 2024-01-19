Реабилитолог назвал отличие нарушения осанки от истинного сколиоза Реабилитолог Бабыдов: при истинном сколиозе наблюдается скручивание позвонков

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Сколиоз — это не просто нарушение осанки, а сложное заболевание, требующее обязательного лечения, рассказал «Газете.Ru» реабилитолог Евгений Бабыдов. По его словам, сколиотическую болезнь можно заподозрить визуально, но подтвердить — только с помощью рентгена или компьютерной оптической диагностики.

Есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Первое представляет собой визуальный косметический дефект, у пациента могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии, которые присутствуют и при сколиотической болезни. Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформация тел позвонков, то есть истинный сколиоз — это трехсплоскостное нарушение, — объяснил специалист.

Выявить болезнь также можно при помощи компьютерной оптической топографии, добавил Бабыдов. По его словам, по точности определения такая диагностика близка к рентгену. Кроме того, такое обследование можно проводить регулярно, поскольку в этом методе не используется лучевая нагрузка.

Нарушенная осанка редко сопровождается явной болью, особенно в раннем возрасте. При болезни же структурные изменения ребер и позвонков могут сопровождаться болью и нарушением дыхательной функции, указал он.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что оздоровить позвоночник и выправить осанку можно с помощью йоги, плавания и ходьбы на лыжах. По ее словам, при проблемах со спиной также поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий соответствующие мышцы.