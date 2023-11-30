Реабилитолог дала совет, как добиться плоского живота Реабилитолог Агапова: укрепление поперечной мышцы сделает живот плоским

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Чтобы добиться плоского живота, необходимо выполнять упражнения, направленные на укрепление поперечной мышцы, рассказала реабилитолог София Агапова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что комплексная работа также предполагает коррекцию положения таза, поясницы и грудной клетки.

Если живот вынесен вперед, значит его поперечная мышца расслаблена, ее необходимо включить в работу. Для этого есть масса упражнений, — пояснила реабилитолог.

Специалист отметила, что существуют универсальные упражнения, которые подходят каждому человеку. Для выполнения одного из них необходимо встать спиной к стене, согнуть ноги в коленях и, сделав глубокий вдох, подтянуть пупок к позвоночнику, а поясницу прижать к поверхности. После этого надо выпрямить ноги, при этом не отрывая поясницу и удерживая живот в том же положении. Если выполнить условия не получается, ноги можно поставить дальше от стены. Агапова рекомендует выполнять это упражнение по четыре минуты в день.

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