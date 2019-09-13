https://static.news.ru/photo/57980270-d654-11e9-b5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дело о незаконном лишении свободы в частных реабилитационных центрах завели следователи в Ленинградской области. В специализированных учреждениях для людей с зависимостью незаконно удерживались в том числе женщины и несовершеннолетние.

По версии следствия, действующие от имени сети частных реабилитационных центров лица навязывали услуги по якобы медицинской реабилитации гражданам, страдающим алкогольной и иными зависимостями, — сообщает СУ СК по Ленобласти .

В ведомстве обратили внимание на то, что людей отправляли в оборудованные для коллективного проживания частные домовладения «с явными нарушениями санитарных норм и правил общежития».

Там их незаконно удерживали, навязывая родным необходимость длительного содержания, при этом взимали плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В рамках расследования уголовного дела представители СК, МВД и Росгвардии 13 сентября провели обыски в реабилитационных центрах Ленинградской области и Петербурга, где содержалось более 50 человек из разных субъектов РФ.

Задержаны руководитель одного из центров и четверо его помощников.

Как писал News.ru, в июле СУ СК по Приморскому краю завело уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» на руководство центра реабилитационной помощи «Рассвет» во Владивостоке. Причиной стала смерть одного из клиентов организации.