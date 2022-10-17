РБК: российский рынок лекарств окажется под угрозой в 2023 году РБК: российский рынок лекарств окажется под угрозой в 2023 году из-за импортозависимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2023 году 95% российского рынка лекарств может оказаться под угрозой из-за его зависимости от импорта, пишет РБК. Большая часть зарубежных производителей прекратила инвестиции в Россию и может окончательно уйти из страны, в то время как для достижения «лекарственного суверенитета», по данным представителей Минобрнауки, нужно не меньше 200 млрд рублей.

Как отмечают эксперты компании «Яков и партнеры», большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в российские проекты, маркетинг и продвижение, что может привести к полному выводу их лекарств с российского рынка. Доля зарубежных производителей на рынке России, по их подсчетам, составляет около 25% в бюджетном и 23% в коммерческом сегментах. Несмотря на отсутствие прямых ограничений, 10 компаний из «недружественных» стран уже столкнулись с проблемами из-за разрыва логистических цепочек и ухудшения политической ситуации в мире, утверждают в организации.

Источник на аптечном рынке оценил рост российского фармацевтического рынка в 2022 году в 4%, назвав такой темп стагнацией. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов согласился, что в сегменте лекарственного ретейла действуют негативные факторы, связанные с падением платежеспособности населения и инфляцией. По оценке аналитического агентства, в будущем для российских пациентов могут оказаться недоступны около 300 инновационных лекарств.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают введение приоритета использования в фармацевтике отечественных стандартных образцов для контроля качества серий лекарств. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в 2020 году. Сейчас большинство участников рынка продолжают применять продукцию фармакопей США и Европы, завозимую через третьи страны.

После начала СВО официальные поставки стандартных фармакопей США и Европы в Россию прекратились, и Минпромторг решил ускорить разработку российской базы. Образцы жизненно важных лекарств должны появиться к концу 2024 года.