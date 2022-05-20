РБК: выявлен способ обналичивания денег при помощи туристического кешбэка

Фото Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Росфинмониторинг предупредил банке о новом способе обналичивания денег при помощи туристического кешбэка. Пока неясно, насколько распространена данная схема, но есть сложность её выявления, пишет РБК.

Схема заключается в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. В связи с этим Росфин мониторинг направил участникам рынка письмо, в котором указаны признаки операций, связанных с незаконным получением кешбэка.

Согласно указанию, участниками незаконной схемы могут быть турфирмы и физлица — клиенты или сотрудники этих компаний, а также их руководство и собственники. выделяются четыре этапа схемы. Это открытие физлицом карты «Мир» в интересах турфирмы, на которую должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путёвки в качестве кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отменённый тур.

на счёт клиента поступает от 180 тыс. до 400 тыс. рублей. Далее клиент в течение пары дней покупает туры по России, совершая от одной до четырёх операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. оплата производится через терминалы в офисах турфирм.

Затем происходит зачисление кешбэка на счёт физлица, после чего клиент снимает с карты наличные или переводит их на счета других физлиц. сам факт начисления кешбэка никак не контролируется кредитной организацией, зависит от НСПК, банки пока не представляют, как бороться с этой новой схемой.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что программу детского кешбэка надо сделать постоянной. Она отметила, что данная программа оказалась очень популярной среди россиян.