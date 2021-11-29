РБК: власти введут новое название для документа с QR-кодами

В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцин смогут посещать общественные места при введении ограничений. Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента и правительству. Также власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике.

Как пояснил федеральный чиновник, QR-код — это лишь инструмент передачи информации, тогда как сам документ, который позволяет расширить ковидные ограничения, должен называться иначе. Среди возможных наименований называются «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и так далее.

По данным одного из источников, финальное название документа будет закреплено официально поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом. При этом отмечается, что чуть более 50% россиян негативно воспринимают сам термин «QR-код», связывая его с ограничениями свободы. К тому же само наименование «QR-код» и использование именно такого названия непонятно гражданам, в отличие от использования понятий типа «паспорт».

Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы, — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Ранее сообщалось, что Госдума примет закон о QR-кодах после Нового года, до 1 февраля 2022 года. До этого будет установлен переходный период, в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест.