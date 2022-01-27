РБК: власти Москвы решили не вводить локдаун из-за «омикрона»

Московские власти не введут локдаун в на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Действующих мер вполне достаточно. На решение мэрии о принятии новых ограничительных мер влияет количество госпитализаций. К 27 января этот показатель достиг 1,4 тысячи человек в сутки. Дополнительные меры не будут рассматриваться, если эта цифра не увеличится минимум до 3–4 тысяч в день, заявили РБК два источника, близких к столичным властям.

Один из собеседников отметил, что при распространении штамма «дельта» доля госпитализаций по отношению к количеству заражённых ежедневно достигала 20%. В настоящее время этот показатель составляет около 5,5%. Источник подчеркнул, что в столице свободно около семи тысяч коек (42% от развёрнутого коечного фонда).

Власти решили не вводить локдаун, так как это решение несёт в себе негативные последствия для бизнеса и рынка труда.

А перевод учебного процесса на длительный дистанционный режим также не способствует снижению заболеваемости, поскольку школьники и студенты в силу возраста и особенностей поведения безответственно относятся к соблюдению предписанных ограничений, — подчеркнул один из собеседников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций свидетельствуют о том, что данный штамм переносится в более лёгкой форме, чем предыдущий — «дельта», отметил он.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказал, что «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель. Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.