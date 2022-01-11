РБК: в аптеках возник дефицит антидепрессанта «Золофт»

Аптечные сети в России столкнулись с перебоями в поставках антидепрессанта «Золофт». Препарат, который выпускает американская фармкомпания Viatirs, является одним из трёх наиболее популярных лекарств против депрессии, сообщает РБК.

О перебоях рассказали в аптечных сетях «Ригла» и «36,6». В сети «36,6» препарат сейчас имеется в небольшом количестве, но поставок не было с октября 2021 года.

Отмечен дефицит конкретного бренда — «Золофт». По нашему запросу о перспективах поставки препарата информации мы пока не получили, — заявила коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина.

В 2021 году в России продали более 170 тысяч упаковок «Золофта» против 96 тысяч годом ранее. Об этом говорят данные аналитической компании DSM Group. Гендиректор компании Сергей Шуляк пояснил дефицит антидепрессанта.

Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление, — Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдёт до дальних регионов, — сообщил Шуляк.

Ранее стало известно, что ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15–20%, сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. По его словам, некоторые врачи, не являющиеся психиатрами, прибегают к антидепрессантам для лечения пациентов, хотя не имеют на это права. Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.