РБК: спецслужбы знали о подготовке покушения на военкора Татарского

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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Источник в МВД заявил агентству РБК, что о подготовке покушения на военного корреспондента Владлена Татарского спецслужбы знали давно, но предупредить произошедшее не смогли. Сейчас на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в том числе работают взрывотехники ФСБ.

О проведении мероприятия было известно заранее, — сказал собеседник агентства.

Известно, что Татарский находится в списке «Миротворца».

По одной из версий, самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Кроме того, предварительно, взрывчаткой могла быть начинена статуэтка, которую Татарскому до начала мероприятия передала поклонница. Сама девушка находится в одном из петербургских стационаров. Ее причастность к преступлению пока никак не определена.

Взрыв произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 граммов тротила. Уголовное разбирательство началось в Главном управлении Следственного комитета РФ.