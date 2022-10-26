РБК сообщил об обысках в доме коммерческого директора Собчак

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Источник РБК, близкий к МВД, сообщил об обысках, прошедших по месту жительства коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он также отметил, что уголовное дело Суханова связано с получением денег за так называемые «блоки» в каналах Собчак, гарантирующие неупоминание той или иной персоны либо компании.

Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ, — добавил источник.

Накануне сообщалось, что полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда стало известно, что Суханов может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

Позднее Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора. По ее словам, Суханов был задержан «за вымогательство». Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране», добавив, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».