РБК: россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты РБК: россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты и средства от импотенции

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Россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты и средства от импотенции, пишет РБК. Дефицита препаратов при этом не ожидается: при текущем спросе противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции — более чем на год.

Как следует из результатов исследования Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», за третий квартал 2022 года жители России купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% — чем за предыдущие три месяца. На лекарства от эректильной дисфункции за период с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд руб. Рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом и 19% — с предыдущего квартала.

Противозачаточных в России за три месяца купили 4 млн упаковок, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% — по сравнению с прошлым годом. Затраты на эти средства с 2021 года увеличились более значительно (35%), рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 7%. По данным экспертов, при текущем спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции — более чем на год.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предположил, что рост продаж препаратов для потенции может быть вызван пандемией коронавируса. По его словам, россияне обращаются к лекарствам, столкнувшись с изменением ритма жизни и последствиями пандемии для здоровья и полагая, что химические вещества якобы могут решить любую проблему.