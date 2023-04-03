РБК: подозреваемая в убийстве Татарского могла не знать о взрывчатке

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Санкт-Петербург, местО взрыва в кафе Street Food Bar №1

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве Владлена Татарского, могла не знать о том, что в статуэтку, которую она передала военкору в ходе творческого вечера в кафе, заложено самодельное взрывное устройство, рассказал РБК источник в МВД. По его словам, девушку могли просто использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.

Собеседник издания также сообщил, что следствие отрабатывает список участников антивоенной акции, которая проходила в Северной столице в феврале прошлого года. Трепова была в их числе и получила 10 суток ареста по административной статье.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, по факту взрыва в кафе, в результате которого погиб военкор, возбуждено еще одно уголовное дело по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск Трепову, а также автомобиль Volkswagen Polo, на котором девушка могла покинуть кафе, в котором погиб Татарский. Некоторые СМИ сообщали о том, что она уже задержана, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, стало известно, что 2 апреля Трепова собиралась улетать из Петербурга. На эту дату нее был куплен авиабилет, но в аэропорт Пулково она так и не приехала.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной. По последним данным, пострадали 32 человека, в том числе 14-летняя девочка.