РБК: базы военкоматов подключат к данным ЗАГС для актуализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

В Московской области стартует пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам других структур, включая государственную автоматизированную систему «Выборы», ФНС и ПФР, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, которые приводит РБК, это связано с нехваткой данных у военкоматов и ошибками при проведении частичной мобилизации.

Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», — пояснил Астахов.

Во время обсуждения первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин напомнил, что из-за неактуальных сведений о гражданах «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают и кого не призывают». Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин отметил, что без системы «Горизонт-МР» военкоматы не смогли бы призвать 300 тысяч человек в такой короткий срок, а сами граждане не сообщают военкоматам об изменениях в их статусе, включая рождение детей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ему «стыдно за работу людей», которые совершают ошибки, будучи ответственными за реализацию указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Парламентарий подчеркнул, что «своими странными действиями» на местах чиновники «подвели» главу государства и Минобороны, и над исправлением ошибок работают все, начиная от глав регионов и заканчивая представителями партий. Депутат призвал россиян обращаться с жалобами на подобные нарушения во фракции или непосредственно в комитет, отметив, что такие претензии будут донесены до Минобороны РФ и останутся на особом контроле парламентариев.