Разыскиваемый 20 лет преступник оказался владельцем миллионных активов

Юрий Чекин, который обвиняется в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина в 2000 году и является одним из самых разыскиваемых преступников России, оказался крупным владельцем недвижимости. Стоимость его активов составляет десятки миллионов рублей. Об этом Lenta.ru рассказал адвокат Чекина Михаил Пуртов.

Активы Чекина — это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 млн рублей, — сообщил юрист.

По его словам, Чекин планировал разделить их между своим сыном Сергеем и племянницей Анной, которая является его гражданской женой. Однако этим планам помешало задержание Чекина 26 октября.

Местонахождение преступника полиции раскрыл его сын. Адвокат рассказал, что его шокировал поступок Чекина-младшего. Именно он помог организовать отцу убежище в квартире, где тот прятался несколько лет.

Причину, по которой Чекин-младший решил выдать отца, адвокат не знает. Он предположил, что тот хотел получить вознаграждение в 1 млн рублей от МВД.

В ведомстве заявили, что деньги Сергей Чекин не получит, поскольку рассказал о местонахождении отца не добровольно.

По версии следствия, Чекин в 90-х годах руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. Кроме того, он владел кооперативом, который похитил 15,6 млн рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию.

Против Чекина было возбуждено уголовное дело. В отместку он заказал убийство прокурора, который был застрелен летом 2000 года. Кроме того, Чекин организовал ещё два убийства людей, которые пытались обмануть его с деньгами. Исполнители преступлений уже осуждены.

Ранее сообщалось, что миллиардер Тельман Исмаилов, объявленный в международный розыск по обвинениям в убийствах и незаконном обороте оружия, сумел избежать экстрадиции в Россию, поскольку получил политическое убежище в Черногории. До 2015 года он входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.