https://static.news.ru/photo/bc8d1b24-3906-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией, нашли в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области.

С заявлением о розыске ребёнка в ведомство обратился департамент госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ. Служба возбудила исполнительное производство, в рамках которого работники отдела по розыску должников, их имущества и детей установили местонахождение девочки и её матери, говорится на сайте ведомства.

Какие-либо подробности дела управление ФССП предоставлять отказывается, ссылаясь на закрытый характер информации.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавшая в Сибири 10-летняя девочка была найдена в бессознательном состоянии в подвале одного из общежитий. Обнаружить ребёнка помогла собака одного из местных охотников.