Развожаев ответил телеканалу «Пятница!», где Севастополь назвали «дырой» Развожаев возмутился участницей шоу на «Пятнице!», назвавшей Севастополь «дырой»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал телеканал «Пятница!» после выхода в эфир шоу «Большие девочки», участница которого назвала этот город «дырой». В своем Telegram-канале он отметил, что девушка, позволившая себе такие высказывания о его малой родине, неправа.

Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой. Невозможно жить в нашем городе и не любить его! — написал Развожаев.

Трансляцию подобных высказываний в памятный для города день Развожаев посчитал недопустимой. Серия была опубликована 10 мая, на следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно, — подчеркнул Развожаев.

Речь идет о выпуске программы «Большие девочки: Жизнь после проекта». В нем рассказывается, как живут участницы шоу после окончания ТВ-проекта. Одна из них, уроженка Севастополя Арина Киселева порадовалась, «что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь» и обосновалась после съемок в Москве.

Ранее Милонов заявил, что телеведущую Ларису Гузееву необходимо выгнать из шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и поставить на ее место человека, который сопереживает людям. По его словам, артистка себя полностью дискредитировала.