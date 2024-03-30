Развод Николаева, «взбрыки» Пугачевой и «Холоп» из Турции: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Народный артист России Игорь Николаев ответил на слухи о разводе с Юлией Проскуряковой, музыкальный критик Сергей Соседов назвал Пугалкиной певицу Аллу Пугачеву, которую хотят признать иноагентом, и призвал россиян игнорировать любые ее «взбрыки», а в Турции снимают ремейк полюбившегося россиянам «Холопа» с уже известными актерами из сериала «Постучись в мою дверь» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Николаев поставил точку в слухах о разводе

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой в далеком 2010 году. Певица является третьей супругой известного артиста, а в 2015 она подарила ему дочь, которую назвали Вероника. Пара нечасто выносит на всеобщее обозрение свою личную жизнь, однако это не спасает их от слухов. Одни из последних говорят о том, что артисты развелись.

Сам Николаев называет эту информацию выдумками желтой прессы, которые не имеют ничего общего с действительностью. По словам артиста, в его браке царит полная идиллия.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — констатировал Николаев.

В нечастых беседах со СМИ артист также рассказал о дочери Веронике, которая, как оказалось, пошла по стопам родителей. Девочка ходит в школу при консерватории имени Чайковского. Музыкант подчеркнул, что дополнительные занятия создают большие нагрузки для ребенка, однако он и супруга стараются помогать дочери справляться с возникающими проблемами вместе. Как отметил Николаев, его наследница увлечена музыкой с детства.

Примечательно, что до этого слухи о разводе опровергала и сама Проскурякова, однако поклонникам ее заявлений оказалось недостаточно. Певица даже опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором ее семья отмечает Новый год в загородном доме.

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — подписала видео Проскурякова.

Речь идет о произведении искусства, которое и породило соответствующие слухи. На картине изображены Николаев и Проскурякова. Поклонники, следящие за жизнью знаменитостей, обратили внимание, что она пропала из общего дома звезд. По мнению фанатов, это как ничто иное свидетельствует о разладе семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Николаев

Пугачеву назвали Пугалкиной, а ее песни — взбрыками

Накануне, 29 марта, певица Алла Пугачева представила поклонникам новую песню под названием «Береги себя». В ней певица рассказывает историю расставания лирической героини с возлюбленным.

«Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души», — поет Пугачева.

Поклонники посчитали, что таким образом Примадонна намекает на разлад в отношениях с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они атаковали певицу в социальных сетях, добавив, что от текста песни «навевает тоской». При этом не обошлось и без критики. Некоторые посчитали, что «песня на один раз».

«Песня на один раз, послушали и забыли. Как-то не екнуло, голос, конечно, не тот, да это и понятно — возраст, но, очевидно, хочется еще выпрыгнуть из штанов при молодом муже. Можно сказать — прослушали и забыли», — пишут поклонники.

На новую композицию также отреагировал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он заявил, что принципиально не слушал песню этой «недостойной женщины». Пугачеву он и вовсе назвал Пугалкиной, чьи «взбрыки», по его мнению, надо игнорировать. Соседов уверен, что любые, в том числе негативные комментарии, «льют воду на мельницу» певицы.

При этом поводом для обсуждения Пугачевой стала не только ее новая песня, но и реакция на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая последовала лишь спустя неделю после трагедии. Артистка заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своей фотографией.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь», — написала Пугачева.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Кто снимется в турецком «Холопе»

В Турции объявили о намерении снять ремейк одной из самых кассовых российских комедий «Холоп». Главную роль в кинокартине сыграет актер Керем Бюрсин, запомнившийся зрителям как Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь». Режиссером фильма выступит именитый Онур Унул. Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг избалованного наследника Мете, который живет в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Молодой человек окажется на «перевоспитании» в османском городе XVI века, откуда отправится в морское путешествие и где столкнется с пиратами.

Примечательно, что возлюбленную холопа сыграет актриса Мелиса Донгель. Она также знакома зрителям по сериалу «Постучись в мою дверь». В российской версии «Холопа» ту же роль исполнила Саша Бортич.

Известно, что съемки кинокартины состоятся в июне. Они пройдут в тех же локациях, где ранее снимались сериалы «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

Кинокартина будет повторять сюжет российского предшественника лишь частично. При этом ремейк могут снять не только в Турции, но и в более чем 10 других странах мира, ведь права на него уже проданы различным компаниям. В Монголии и Франции фильмы по мотивам российской комедии уже сняли.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что „Холоп“ продолжает путешествовать по миру», — отметил режиссер кинокартины Клим Шипенко.

За производство фильма отвечает турецкая кинокомпания Kunay Film, а помогает ей российская студия Yellow, Black and White. Последняя также работала над созданием оригинальных фильмов «Холоп» и «Холоп-2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой. Общие сборы обеих частей в российском прокате составляют 6,9 млрд рублей, их посмотрели 21 млн зрителей.

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