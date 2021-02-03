Развеяны три популярных мифа о бензине

https://static.news.ru/photo/028eb7ba-a10c-11e9-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Есть целый список мифов, связанных с бензином, которые очень популярны у российских автомобилистов, несмотря на их нелепость. Три главных заблуждения развеяли автоэксперты.

Самая распространённая ложь касается качества бензина, которое якобы зависит от октанового числа топлива. Автор материала на портале «Автовзгляд» объясняет , что 92-й, например, может быть высшего качества, но двигателям с высокой степенью сжатия не подходит по техническим причинам. А 100-й не подойдёт машинам, которые выпущены много лет назад, потому что их двигатель не рассчитан на топливо с высоким октановым числом.

Миф № 2 заключается в мнимом вреде, который нанесёт автомобилю топливо с моющими и чистящими присадками. Наоборот, уверены эксперты, такой бензин эффективно очищает форсунки, поэтому даже пойдёт на пользу.

Водителям не стоит опасаться, что топливо снимет всю сажу из камер сгорания и обнажит задиры на стенках цилиндров старых моторов, приведя к падению компрессии. Присадки чистят камеры сгорания недостаточно быстро, подчеркнул автор статьи.

В топ-3 оказался и миф о том, что производители автомобилей якобы намеренно рекомендуют для машин бензин с более высоким октановым числом из-за его дороговизны. То есть они пытаются нажиться на покупателях.

Эксперты обратили внимание, что АИ-92 постепенно уходит с рынка. В Европе его перестали продавать. Но для российского потребителя, предпочитающего более дешёвые варианты заправки машины, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо. Но постоянная замена топлива, заметил автор, может привести к поломкам в дальнейшем. Так что всё-таки лучше следовать советам производителя.

Ранее NEWS.ru писал, что биржевая стоимость бензина АИ-92 почти достигла потолка. В четверг цены приблизились к историческому максимуму до 53,4 тысячи рублей за тонну.