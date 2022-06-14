Развеяны популярные мифы о вреде кофеина

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Кофеин стимулирует центральную нервную систему и может вызвать небольшое физическое привыкание, однако зависимость от кофе проходит спустя несколько дней после того, как человек перестал его употреблять. Как сообщает Live 24, побочные эффекты в виде головной боли, усталости и тревожности пройдут через несколько суток.

Маркетологи придумали необычный продукт под названием «кофе без кофеина» по аналогии с «газировкой без сахара». На самом деле и в том, и в другом напитке присутствует небольшое количество кофеина и небольшое количество сахара. Поэтому, покупая такой кофе, не стоит надеяться на то, что в нем нет ни грамма кофеина, — пишет издание.

Кофеин провоцирует частое мочеиспускание, однако обезвоживания он не вызывает. Справиться с негативным эффектом от перерыва на кофе поможет стакан воды или чая. Более того, кофеин содержится и в других продуктах, например в чае, шоколадках, газировке или энергетиках. Также это вещество добавляют в некоторые болеутоляющие средства и лекарства от простуды.

Ранее сомнолог Софья Черкасова заявила, что кофеин не является необходимым веществом для человека, но на большинство людей он оказывает стимулирующее действие, например, повышается настроение или появляется прилив сил. По ее словам, не на всех людей кофеин действует одинаково, все зависит от персональной восприимчивости к этому веществу.