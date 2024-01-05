Развеян миф о популярном рождественском блюде Повар Сырников: ставить черную икру на рождественский стол не было традицией

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Убеждение, что на рождественский стол на Руси всегда ставили черную икру, является мифом, заявил «Мосленте» специалист по русской кухне Максим Сырников. По словам повара, такой традиции среди народа точно не было.

Бытует миф, что на Руси на рождественский стол всегда ставили черную икру. Это неправда. Не могу сказать, что не ставили вообще, но традиции такой точно не было. Это было просто бессмысленно, — сообщил Сырников.

Повар объяснил, что рыбные блюда часто ели вместо мяса, яиц и молока по несколько раз в неделю, поэтому они почти никогда не присутствовали на праздничном столе. Помимо этого, по словам Сырникова, черная икра не считалась лакомством и ее можно было употреблять в пищу даже во время поста.

Шеф-повар Артем Сипугин ранее рассказал, что главное блюдо новогоднего стола — оливье — может иметь диетическую альтернативу. По словам специалиста, для приготовления легкой версии необходимо заменить майонез на специальную заправку с греческим йогуртом в составе, а также добавить зелень и сельдерей. Он объяснил, что в таком варианте оливье будет иметь много белка, мало жира, достаточное количество углеводов и клетчатки, что не испортит рацион худеющего человека.