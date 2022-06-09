Развеян миф о помощи при ожогах Врач Агапкин развеял миф о помощи при ожогах

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Врач Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» заявил, что при ожоге поражённый участок тела нельзя охлаждать. Телеведущий пояснил, что сразу после ожога необходимо отвести тепло от места повреждения. Лёд при этом сужает кровеносные сосуды и тепло не отводится.

Лёд при ожоге не помогает — это частая ошибка, что люди, когда обожглись, прикладывают лёд, — рассказал Агапкин.

Он отметил, что люди также очень часто опускают обожжённое место в холодную воду, чего, по словам врача, делать нельзя.

Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова ранее заявила, что обезвоживание организма чревато рядом серьёзных осложнений и даже может быть опасно для жизни. Эксперт пояснила, что потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%.

Ещё больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При 10% потере, по словам ученого, может возникнуть опасность для жизни. Она посоветовала увеличить приёмы воды в летний период, так как потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.