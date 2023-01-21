Развеян миф о пользе народного средства при изжоге Гастроэнтеролог Андреев указал на опасность молока и соды при изжоге

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал «Газете.Ru», что народное средство от изжоги — молоко с содой — может привести к новому приступу жжения. Эксперт пояснил, что, несмотря на то, что молоко может помочь смыть кислоту со стенок пищевода и успокоить слизистую желудка, оно стимулирует выработку желудочного сока. По его словам, такой метод также не подойдет людям, которые не переносят лактозу.

Молоко само стимулирует выработку желудочного сока — облегчение может быстро смениться новым приступом жжения. При контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ. Орган увеличивается в размере, а изжога возвращается, — сказал Андреев.

Он предупредил, что частое употребление соды также опасно нарушением водно-солевого баланса в организме.

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