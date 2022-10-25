Развеян миф о необходимости мазать зеленкой высыпания при ветрянке Врач Демьяновская заявила, что обрабатывать зеленкой высыпания при ветрянке необязательно

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, а обрабатывать их зеленкой совсем необязательно. Эксперт добавила, что высыпания при этом разрешается мочить водой. Она порекомендовала использовать противозудные лосьоны, а также охлаждающие кремы и гели.

Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели, — поделилась Демьяновская.

Она также посоветовала пить достаточно жидкости и принимать антигистаминные и жаропонижающие препараты. Она предостерегла от использования губок и скрабов, так как непроизвольное снятие корочки с кожи может способствовать появлению рубцов.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.