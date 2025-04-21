«Развеяло все сомнения»: адвокат Хачатурян о решении суда по отцу девушек Адвокат Пакулин: решение суда по отцу сестер Хачатурян поможет девушкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярослав Пакулин

Суд подтвердил правомерность действий сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян в отношении отца, а это должно способствовать прекращению их уголовного преследования, заявил NEWS.ru адвокат девушек Ярослав Пакулин. По его словам, такое решение развеяло все сомнения в том, что действия сестер были реакцией на посягательство со стороны отца на жизнь, здоровье и сексуальную неприкосновенность.

Сегодняшнее решение развеяло все сомнения в том, что действия девушек были реакцией на посягательство со стороны их отца на жизнь, здоровье, сексуальную неприкосновенность. Это уже установлено судом первой инстанции. После того как это решение вступит в силу, нам предстоит апелляционное рассмотрение. Как только оно вступит в силу, оно пойдет в качестве доказательства в уголовные дела Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, и мы будем просить прекратить уголовное преследование в связи с тем, что необходимая оборона освобождает от уголовной ответственности за причинение вреда, даже смерти, — пояснил Пакулин.

По его мнению, дальнейший процесс может затянуться. Он отметил, что на рассмотрение апелляции в Мосгорсуде уйдет не менее двух месяцев. Адвокат также выразил уверенность, что сестры Хачатурян смогут избежать судебного разбирательства, но окончательное решение будет зависеть от позиции Следственного комитета.

Сколько на это времени потребуется, пока сказать сложно. Я думаю, что не меньше двух месяцев займет подготовка и рассмотрение дела в Мосгорсуде. Ну а после этого Следственный комитет, когда уже получит решение, будет думать над квалификацией, над дальнейшим постановлением. Но у нас есть предварительная уверенность, что девушки могут избежать судебного разбирательства, что сегодняшнего решения должно хватить, чтобы расставить все точки над i, — резюмировал Пакулин.

Ранее стало известно, что Бутырский районный суд Москвы признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией. Уголовное дело было прекращено в связи с гибелью подсудимого.

До этого мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук заявила, что у девушек появились проблемы со здоровьем из-за стресса. При этом она не уточнила, какие именно заболевания обнаружили у ее дочерей. По словам матери сестер Хачатурян, сейчас девушки лечатся.