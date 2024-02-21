Развалил ЦРУ изнутри: как был раскрыт самый ценный российский шпион Эймс

Фото: AP/ТАСС

Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс до сих пор считается самым ценным активом разведки СССР, а впоследствии — России. Он не только сдал несколько десятков двойных агентов, работавших в КГБ, ГРУ и ряде других ведомств. Девять лет Эймс ломал разведывательную систему США. Когда 21 февраля 1994 года его арестовали и узнали о переданной им в Москву информации, это произвело в Америке эффект разорвавшейся бомбы. Вся разведка США вследствие этого была реформирована. Как Эймс добился таких результатов и какое наказание он в получил в результате — в материале NEWS.ru.

Скандал в ЦРУ

Сентябрь 1994 года выдался для ЦРУ очень горячим. Информация, полученная при допросе двойного агента Олдрича Эймса, вызвала шквал критики. Газеты смешивали разведку с дерьмом. ЦРУ припоминали все ее грешки, начиная с расследований 1970-х годов.

Из Белого дома приходили угрожающие обещания «открутить голову» тем, кто допустил такой провал. Как выяснили следователи разведки и ФБР, Эймс девять лет поставлял секретнейшую информацию Москве. Кроме того, он сдал массу внедренных агентов, 10 из которых в СССР расстреляли. И это не считая распространении в ЦРУ фальшивых данных, внедрения их в секретные отчеты. В какой-то момент, как докладывал сенаторам на закрытых сессиях генеральный инспектор Хитц, чья команда пыталась подвести итог деятельности Эймса, «США лишились правдивой и верной информации из СССР прямо под конец холодной войны». Все это происходило во времена Перестройки, которая самым радикальным образом изменит соотношение сил во всем мире. Но Вашингтон оказался полностью дезориентирован в этот момент и действовал в отношении Союза отчасти наугад.

Фото: dbking from Flickr/CC BY 2.0/wikipedia/commons Почтовый ящик (это копия), который Олдрич Эймс использовал для передачи сигналов своим российским коллегам

Последовавший кризис, как писали тогда американские СМИ, подорвал доверие властей к ЦРУ и разведке в целом.

Как Олдрич пришел в разведку

Олдрич Эймс не собирался становиться разведчиком (здесь и далее детали почерпнуты из доклада Специального комитета сената по разведке от 1994 года. — NEWS.ru). Его отец защитил диссертацию по истории Юго-Восточной Азии. Спустя какое-то время Эймса-старшего наняли в ЦРУ, и семья уехала в Бирму.

Агент Эймс-старший обеспечил протекцию своему сыну, который в старших классах подрабатывал клерком в ЦРУ. Эймс-младший не хотел связывать себя навсегда с разведывательным ведомством. Он поступил в Чикагский университет, но оттуда его выгнали за неуспеваемость.

Тогда Олдрич снова пошел работать в ЦРУ. Как следует из его мемуаров, позже написанных в тюрьме, чаше всего его работа была связана с внедрением в левые организации, слежкой и прослушкой, пытками и допросами, подкупом политиков. Сотрудники позже вспоминали что он постоянно употреблял алкоголь на работе. При этом он был сравнительно молод и крепок здоровьем, так что самой большой проблемой после такого «трудового расслабления» был сон на рабочем месте.

Алкоголик и карьерист

Несмотря на пристрастие к алкоголю, Эймс был ярым карьеристом. Его коллеги свидетельствовали, что Олдрич злился, если кто-то обходил его по карьерной лестнице. Особенно если этот кто-то, как он считал, был глупее его. Себя же, по воспоминаниям коллег, Олдрич считал самым умным.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Олдрич Эймс

Однако его аттестации в разведывательном управлении не подтверждали это. Эймс был абсолютно провальным оперативником. Он не умел вербовать людей. Не умел завоевывать их доверие. Хотя в то же время к некоторым он привязывался очень сильно. Постоянный алкоголизм привел к тому, что у Эймса снизилась производительность труда. Он умудрялся забывать секретные документы в общественных местах, так он однажды оставил портфель в вагоне нью-йоркской подземки.

Но в тот момент более значимым было то, что он оказался блестящим аналитиком и планировщиком операций. Эймс при всех своих недостатках был человеком скрупулезным. И так как аналитика ему нравилась, он отдавался ей со всей оставшейся у него страстью и показывал отличные результаты.

Если Эймс проваливал любую порученную ему полевую работу, что в Турции в самом начале карьеры, что в Мексике, которая во многом определила его путь «крота», то аналитическая работа стала причиной его карьеры. Благодаря своим способностям он был назначен в контрразведку ЦРУ, причем по самому серьезному направлению — СССР и Восточная Европа.

Роковая женщина в жизни Олдрича

Назначение пришло после поездки Олдрича на полевую работу в Мексику в 1981 году, где он познакомился с сотрудницей Колумбийского посольства Марией дель Росарио Касас. Олдрич был женат — еще в 1969 году он сочетался браком с сотрудницей ЦРУ Нэнси Сегебарт, с которой познакомился на курсах профессионального обучения. Но в 1981-м брак Эймса разваливался, а тут яркая латиноамериканка, также работающая на ЦРУ. У них случился роман, и в итоге Мария вынудила его развестись.

Поведение Олдрича после ареста говорит о том, что свою колумбийскую жену он обожал. Эймс сумел выторговать для нее у следствия в обмен на откровенный рассказ о своей деятельности «крота» небольшой срок — пять лет. Мария отсидела его полностью и с 2000-х годов проживает в Колумбии, где преподает в одном из престижнейших университетов страны.

Фото: FBI /Public Domain/wikipedia/commons Снимок Розарио Эймс, сделанный ФБР, которая была арестована вместе со своим мужем Олдричем по обвинению в шпионаже

Первая жена Эймса согласилась дать ему развод. Но была другая проблема — вместе со свободой Олдрич получал массу семейных долгов. Дополнялось это импульсивными тратами Марии, которая себя ничем не сдерживала. Уже после их ареста в феврале 1994 года агенты ФБР найдут 60 дизайнерских женских сумочек, а также сотни новеньких платьев, юбок, туфель, колготок. С такими тратами личный долг Эймса рос как на дрожжах. За пару лет, к 1985 году, он почти стал банкротом — с годовой зарплатой чуть более $49 тысяч у него было обязательств на $46 тысяч.

«Я ехал домой и думал: может, ограбить банк», — рассказал Эймс на допросе о причинах, что привели его в итоге в советское посольство. Для него было очевидно: либо он достанет где-то деньги, либо Мария его бросит. Путь обычного криминала был опасен и ничего не гарантировал. Но у Олдрича были примеры перед глазами — его же коллеги, которые открыто обсуждали продажи секретов Москве. КГБ, по их словам, было готово платить $50 тысяч.

«Эта сумма покроет все мои проблемы», — позже вспоминал Эймс свои мысли. В апреле 1985 года американский контрразведчик Олдрич Хейзен Эймс направился в советское посольство в США.

Сдача шпионской сети ЦРУ

По своему статусу Эймс имел доступ к секретнейшим документам ЦРУ, которые касались шпионажа за и внутри СССР. Сам Эймс курировал целый ряд дипломатических советских работников, включая сотрудников ООН, которые были «кротами» американцев. Ему было что предложить Москве в обмен на деньги.

Но в первый раз его проигнорировали. Никто в посольстве не заинтересовался им и на встречу, которую Эймс назначил в кафе, не явился. Тогда Олдрич сам пошел в посольство, сам же передал охране конверт с предложением о сотрудничестве. Эймс буквально напросился на встречу с советской разведкой. И это сработало.

С 17 мая 1985 года Олдрич Эймс начал работать на КГБ. Своему начальству он заявил, что его поход в посольство был необходим, так как вербуемый им советский дипломат не выходил на контакт. Руководство приняло это объяснение.

Фото: US Central Intelligence Agency/Public Domain/wikipedia/commons Команда ЦРУ, обнаружившая советского «крота» Олдрича Эймса. Слева направо: Сандра Граймс, Пол Редмонд, Жанна Вертефей, Диана Уортен, Дэн Пейн

В последующие встречи Эймс начал сдавать американских «кротов» в СССР. В КГБ были в шоке — оказалось, что советская спецслужба на всех уровнях пронизана американскими агентами.

Эймс массово выдавал агентов не только Штатов и их союзников. В отношении некоторых из них, как Олег Гордиевский, у КГБ уже были подозрения. Но о некоторых, как о генерале Полякове или подполковнике Полещуке, советская разведка вообще ничего не знала.

Американские «кроты» в КГБ

Деятельность американских агентов в КГБ была разрушительна. Подполковник Сергей Моторин в 1983 году выдал ФБР всю советскую резидентуру в США. Его завербовали, поймав на попытках спекулировать электронной техникой, а также на адюльтере с женой одного из советских дипломатов.

Полковник ГРУ Геннадий Сметанин запросил у ЦРУ миллион долларов. Получил, правда, только 365 тысяч, а в обмен, как писала газета «Спецназ России», сдал в 1983 году всех советских агентов ГРУ в США, всю военную резидентуру страны.

Подполковник КГБ Геннадий Вареник, находясь на задании в ФРГ, растратил оперативный фонд на красивую жизнь и в 1985 году обратился к ЦРУ с просьбой обменять его информацию на семь тысяч марок, которые он также растратил. Итогом вербовки стал разгром советской резидентуры в ФРГ. Вареник, по данным архива Межрегионального общественного фонда содействия общественной безопасности, выдал абсолютно всех.

Подполковник Леонид Полещук в начале 1970-х годов получил назначение в Непал, где в первые же дни проиграл более пяти тысяч рупий — около $300 — в казино. Вскоре он сам пришел к сотруднику местной резидентуры ЦРУ и выдал ему имена всех советских агентов в стране. Кроме того, он раскрыл информацию обо всех планируемых тайных операциях в этом, стратегически важном регионе. И все это стоило американцам всего $300.

Фото: Fair use/wikipedia/commons Леонид Полещук

Правда, на этом Полещук не прекратил сотрудничество с ЦРУ, оно длилось до 1973 года. Потом он уехал в Москву и разорвал все связи с американскими спецслужбами. Но в 1984 году его послали в Нигерию, и там Полещук связался с ЦРУ и выдал советскую резидентуру уже в этой стране. Об этом подробно рассказывалось в документальном фильме из цикла «Изменники и предатели».

В отличие от тех, кого он сдал, Эймс сумел почти 10 лет вести роскошный образ жизни с дорогими машинами, костюмами, домом в престижном районе, да еще и получил за свою деятельность по самым минимальным оценкам более 2,5 миллиона долларов. Большинство же попавшихся благодаря Эймсу американских «кротов» довольствовались куда меньшими суммами, а в результате их нередко ждал расстрел. Такая судьба постигла 10 из 25 выданных Эймсом двойных агентов. Остальные получили большие сроки, единицы сумели бежать за границу. К 1986 году американская агентура в КГБ перестала существовать.

Как поймали Эймса

В 1985 году ЦРУ столкнулось с тем, что все ее значимые контакты в Союзе исчезли. За один год были уничтожены ценнейшие агентурные связи. И это в тот момент, когда в СССР начались важнейшие реформы, а в Вашингтоне пристально наблюдали за эволюцией политики Москвы.

В ЦРУ поняли, что действует двойной агент, и выделили для его поиска группу из пяти человек. В поле их зрения попадал и Эймс. Проверку на полиграфе в 1986 и 1991 годах он прошел легко. Уже после его ареста выяснилось, что он надавил на нижестоящих офицеров и те закрыли глаза на ряд несоответствий в его ответах.

Опыта расследования по следам различной документации у следователей ЦРУ не было. Только в 1990 году с ними стал работать сотрудник агентства с бухгалтерской подготовкой, который предложил исследовать финансовые дела Эймса. Тот находился некоторое время в командировке в Риме и, вернувшись оттуда, расслабился, перестал скрывать свои финансовые возможности. Теперь агент носил дизайнерскую одежду. У него было несколько часов «Ролекс». На службу он приезжал на самой дорогой модели «Ягуара».

Коллеги по разведке заподозрили неладное. Вдобавок подруга его жены, которая работала вместе с Эймсом, приехала в их новый дом и удивилась не только тому, что сотрудник с зарплатой в $70 тысяч купил особняк за полмиллиона, но и его шикарной внутренней обстановке.

Только после этого в ЦРУ начали выяснять, где Эймс взял деньги. Кто-то сопоставил время посещения им советского посольства и встреч с советскими агентами, которые тщательно отслеживались наружным наблюдением, и пополнением его банковского счета. Все совпадало буквально по часам. Эймс, как оказалось, совсем не прятался.

На этом этапе было решено подключить ФБР. Оно следило за Эймсом десять месяцев и выяснило, где и как агент оставлял тогда уже российским агентам знаки, указывающие на места встреч и передачи информации. ФБР нашли тайники и сумели установить прослушку в доме, после чего стало ясно, что на Москву работает и Эймс, и его жена.

Фото: fbi.gov Олдрич Эймс

Также выяснилось, что супруги обираются уехать в Россию. Было решено их задержать. 21 февраля 1994 года группа агентов ФБР ворвалась в дом Эймсов и арестовала их. В апреле 1994 года Олдрич дал признательные показания в шпионаже в пользу СССР и России. Во всех его интервью, во всех показаниях, в записях расследования о его деятельности фигурирует только один мотив — деньги. Он получил пожизненное заключение.

В 2020 году глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что надежд на какой-либо вариант обмена Эймса по примеру освобождения из тюрем советских и российских разведчиков прошлых лет «к сожалению, нет».

«И это позиция американской стороны, которая была ими подтверждена еще много лет назад. Почему? Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в обеспечение безопасности тогда Советского Союза», — сказал Нарышкин.

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