«Развал какой-то»: Путин оценил борьбу с коронавирусом на западе

https://static.news.ru/photo/51e90384-6e55-11eb-bea1-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом на западе и в РФ. Он считает, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом намного эффективнее, чем в США и в Европе.

Путин считает, что на Западе вначале не думали, что Россия что-то может сделать с распространением болезни.

Исходили из того, что мы никчёмные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли и лучше, чем в других странах... Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах — там вообще развал какой-то, — высказался президент на встрече с главными редакторами СМИ.

Глава государства сослался на самый объективный показатель — число заболевших на 100 тысяч населения, который в России составляет 12 человек, на Западе — 45. Способности к мобилизации у западных стран не оказалось, несмотря на более высокий уровень здравоохранения, отметил Путин.

У нас тоже проблем достаточно. Я знаю, как в коридорах люди лежали в больницах. Я знаю не всё, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других странах, — не стал оптимизировать ситуацию президент.

Встреча главы государства с главредами СМИ проходила 10 февраля. Она состоялась в режиме видеоконференции и в закрытом формате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным на утро 13 февраля, за минувшие сутки в России выявлен 14 861 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.