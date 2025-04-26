Мечтаете о хрустящем пироге с потрясающей сырной начинкой, который готовится за полчаса? Этот рецепт — настоящая магия: простые ингредиенты, минимум усилий и море удовольствия!

Ингредиенты:

  • армянский лаваш — 2 листа;
  • твердый сыр — 250 г;
  • кефир — 1 стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • укроп и петрушка — по 1 пучку.

Приготовление:

  1. Натрите сыр, смешайте с мелко нарезанной зеленью. Взбейте яйца с кефиром и соедините с сырной массой.
  2. Форму (20×20 см) застелите пергаментом. Выложите лаваш крест-накрест, чтобы края свисали.
  3. Распределите половину начинки, заверните края «конвертом». Добавьте оставшуюся начинку и снова заверните.
  4. Полейте пирог остатками кефира и отправьте в духовку на 30 минут при 200°C.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

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