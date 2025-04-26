Разрезаешь, а там... Тягучий сыр под хрустящей корочкой! Вкус нереальный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о хрустящем пироге с потрясающей сырной начинкой, который готовится за полчаса? Этот рецепт — настоящая магия: простые ингредиенты, минимум усилий и море удовольствия!

Ингредиенты:

армянский лаваш — 2 листа;

твердый сыр — 250 г;

кефир — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

укроп и петрушка — по 1 пучку.

Приготовление:

Натрите сыр, смешайте с мелко нарезанной зеленью. Взбейте яйца с кефиром и соедините с сырной массой. Форму (20×20 см) застелите пергаментом. Выложите лаваш крест-накрест, чтобы края свисали. Распределите половину начинки, заверните края «конвертом». Добавьте оставшуюся начинку и снова заверните. Полейте пирог остатками кефира и отправьте в духовку на 30 минут при 200°C.

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