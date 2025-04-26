Мечтаете о хрустящем пироге с потрясающей сырной начинкой, который готовится за полчаса? Этот рецепт — настоящая магия: простые ингредиенты, минимум усилий и море удовольствия!
Ингредиенты:
- армянский лаваш — 2 листа;
- твердый сыр — 250 г;
- кефир — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- укроп и петрушка — по 1 пучку.
Приготовление:
- Натрите сыр, смешайте с мелко нарезанной зеленью. Взбейте яйца с кефиром и соедините с сырной массой.
- Форму (20×20 см) застелите пергаментом. Выложите лаваш крест-накрест, чтобы края свисали.
- Распределите половину начинки, заверните края «конвертом». Добавьте оставшуюся начинку и снова заверните.
- Полейте пирог остатками кефира и отправьте в духовку на 30 минут при 200°C.
Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.