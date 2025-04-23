Разрезаешь, а там... Сочный пирог с фаршем и овощами! Хит моей кухни

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Готовим сочный пирог с фаршем и овощами — душевное блюдо для семейного ужина! Представьте ароматную золотистую корочку, под которой скрывается сочная начинка из мясного фарша и ярких овощей. Этот пирог — идеальное сочетание сытности и свежести, где каждый ингредиент играет свою вкусовую партию.

Для теста смешайте 2,5 стакана муки, 150 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо и 4–5 ст. л. ледяной воды. Замесите эластичное тесто и отправьте в холодильник на 30 минут. Тем временем обжарьте 400 г мясного фарша с луком и морковью, добавьте нарезанные кубиками кабачок и болгарский перец. В конце всыпьте горсть зеленого горошка, посолите и поперчите.

Раскатайте тесто, выложите в форму, сделав высокие бортики. Наполните начинкой, накройте второй частью теста и защипните края. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C 40 минут до румяности.

Горячий пирог с фаршем и овощами хорош сам по себе, но особенно вкусен со свежим салатом или соленым огурчиком. Мясная сочность, овощная свежесть и рассыпчатое тесто создают идеальную гармонию.

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