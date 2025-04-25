Разрезаешь, а там... Быстрый пирог с шампиньонами! Вкуснятина на ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим быстрый пирог с луком и шампиньонами в духовке! Этот ароматный пирог — идеальное решение для сытного ужина или неожиданных гостей. Готовится просто и быстро!

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны — 300–350 г;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

репчатый лук — 2 штуки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Ингредиенты для теста:

яйца — 2 штуки;

соль — ¼ ч. л.;

молоко — 250 мл;

растительное масло — 70 мл + для смазывания;

мука — 250 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.

Приготовление:

Грибы нарежьте средними кусочками и обжарьте на сковороде с маслом за 5–7 минут. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте ещё столько же. Посолите и поперчите начинку и остудите её.

Взбейте яйца с солью и молоком. Добавьте масло и перемешайте. Засыпьте муку с разрыхлителем и хорошо размешайте, чтобы не осталось комков.

В смазанную маслом форму для запекания вылейте половину теста. Ровным слоем распределите сверху грибную начинку и залейте оставшимся тестом. Запекайте пирог при температуре 180 °С примерно 40 минут.

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