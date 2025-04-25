Готовим быстрый пирог с луком и шампиньонами в духовке! Этот ароматный пирог — идеальное решение для сытного ужина или неожиданных гостей. Готовится просто и быстро!
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны — 300–350 г;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- репчатый лук — 2 штуки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Ингредиенты для теста:
- яйца — 2 штуки;
- соль — ¼ ч. л.;
- молоко — 250 мл;
- растительное масло — 70 мл + для смазывания;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.
Приготовление:
Грибы нарежьте средними кусочками и обжарьте на сковороде с маслом за 5–7 минут. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте ещё столько же. Посолите и поперчите начинку и остудите её.
Взбейте яйца с солью и молоком. Добавьте масло и перемешайте. Засыпьте муку с разрыхлителем и хорошо размешайте, чтобы не осталось комков.
В смазанную маслом форму для запекания вылейте половину теста. Ровным слоем распределите сверху грибную начинку и залейте оставшимся тестом. Запекайте пирог при температуре 180 °С примерно 40 минут.
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