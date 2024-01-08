«Разрешить лениться»: психолог о том, как восстановить режим после каникул Психолог Сальникова: в первую рабочую неделю после каникул можно полениться

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В первую рабочую неделю после новогодних выходных можно разрешить себе полениться и погрустить, это позволит постепенно настроиться на трудовые будни, заявила клинический психолог Дарья Сальникова. В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что не стоит ругать себя за сбитый режим дня, лучше признать это и налаживать его плавно.

Важно признаться себе в том, что я отдыхал все праздники, что у меня изменился режим сна. Нужно разрешить грустные настроения, разрешить полениться в первую рабочую неделю, может быть, немного пофилонить и постепенно из этого состояния выходить. Если мы этого не сделаем, у нас возникнет целый ком негативных состояний из-за того, что мы себя ругаем за несоблюдение этих правил. Мало того, что у нас изменились биоритмы, так мы еще себя сверху психологически накручиваем, — объяснила Сальникова.

Также специалист посоветовала начать налаживать режим дня за три дня до выхода на работу, но часто это правило не соблюдается — и люди чувствуют себя подавлено. По словам психолога, сбитый распорядок дня приводит к сбою гормонов в организме, сначала кортизол, отвечающий за поддержание баланса в организме человека, начинает вырабатываться неправильно из-за нарушения режима сна и питания. Затем то же самое происходит с другими гормонами, в результате чего человек может чувствовать себя разбито.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что детям следует соблюдать режим дня даже в новогодние каникулы, чтобы после их окончания было легче вернуться к занятиям в школе. По словам эксперта, ребенку следует объяснять, почему нужно ложиться спать в одно и то же время, а не контролировать его.