https://static.news.ru/photo/5d5fb90e-6cfa-11ea-af46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Weiland/Global Look Press

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина от COVID-19 прошла первую фазу испытаний.

По словам Скворцовой, все испытания закончатся в июне, таким образом вакцина будет получена примерно через 11 месяцев. Разработка представляет собой рекомбинантную вакцину, созданную не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы, или центры связывания с вирусом, передаёт ТАСС.

В настоящее время в мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на разработку и испытание вакцины может уйти не меньше года. По его словам, нужно подтвердить, что препараты эффективны и безвредны, после чего обеспечить их достаточное производство. Райан подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность, чтобы вакцина была абсолютно безопасной и не могла кому-либо навредить, поскольку её будут использовать миллиарды людей, писал NEWS.ru.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.