https://static.news.ru/photo/dd0e0566-6075-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице началось проектирование быстровозводимого медицинского центра для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, разработка концепции центра стала частью плана по предупреждению коронавируса.

Он сообщил, что инфекционный корпус будет включать в себя медицинские боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала и парковку. Эксперты начали рассматривать варианты расположения центра и просчитывать сроки строительства, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московские власти приняли решение построить новый корпус на территории инфекционной клинической больницы № 1. Он будет возведён с использованием быстровозводимых конструкций.