В столице началось проектирование быстровозводимого медицинского центра для борьбы с инфекционными заболеваниями.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, разработка концепции центра стала частью плана по предупреждению коронавируса.
Он сообщил, что инфекционный корпус будет включать в себя медицинские боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала и парковку. Эксперты начали рассматривать варианты расположения центра и просчитывать сроки строительства,
Ранее NEWS.ru писал о том, что московские власти приняли решение построить новый корпус на территории инфекционной клинической больницы № 1. Он будет возведён с использованием быстровозводимых конструкций.
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