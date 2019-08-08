https://static.news.ru/photo/065cc694-b9d4-11e9-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press

Представитель World of Tanks Андрей Муравьёв прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что видеоигры необходимо взять под жёсткий контроль, так как они способствуют распространению насилия.

Муравьёв раскритиковал президента США за подробные высказывания, отметив, что свободная продажа оружия способствует насилию, а не видео игры.

Игры позволяют человеку расслабиться, получить необходимую долю моноаминов, дофаминов, окситоцина, перестроить нейроны — это помогает, — сказал представитель World of Tanks.

Он отметил, что любой инфоповод, любая яркая картинка влияют на детей и взрослых, поэтому есть возрастные ограничения, которые должны защищать граждан, передаёт РИА Новости .

3 августа 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате этого 20 человек погибли и 26 получили ранения. Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек. После этого американский лидер приказал Министерству юстиции разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости. Кроме того, он осудил жесткие видеоигры.

Как писал News.ru, Трамп вместе со своей супругой Меланией побывал в городах Дейтон, штат Орегон и Эль-Пасо, штат Техас. Целью поездки были встречи с ранеными во время массовой стрельбы.