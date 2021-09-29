Разработчики «КовиВака» рассказали о почти 100% эффективности вакцины

Вакцина «Ковивак» против COVID-19, созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, на 98,4% защищает от заражения инфекцией и на 99,1% от тяжёлой формы течения болезни. Об этом сообщила ТАСС директор по качеству центра Александра Синюгина.

Вакцина «Ковивак» производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России. По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжёлой формы течения составила 99,1%, — цитирует её агентство.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что центр имени Чумакова приостановил выпуск «КовиВака» до конца осени. По предположению одного из источников издания, это связано с намерением центра подготовить препарат к экспорту.

Позже стало известно, что модернизация производства прошла успешно. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза.