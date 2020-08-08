Разработчики казахстанской вакцины против COVID-19 испытали её на себе

https://static.news.ru/photo/03d04c8c-d956-11ea-b318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане семь создателей вакцины против коронавируса провели её испытание на себе. Отмечается, что учёные чувствуют себя хорошо и продолжают работу.

Препарат разработали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Их вакцина относится к типу «убитых» (инактивированных). Результаты её доклинических испытаний уже направлены в Национальный центр экспертизы лекарственных средств, специалисты которого рассчитывают закончить проверку к середине августа.

В сентябре ожидается начало первой фазы клинических испытаний. Они будут проходить на базе клиники в Алма-Ате на 44 добровольцах от 18 до 50 лет. После вакцинации испытуемые будут находиться под патронатом в течение 42 дней. Далее в середине октября планируется начать вторую фазу клинических испытаний, которая должна завершиться в декабре 2020 года, сообщается в пресс-релизе Министерства образования и науки Казахстана.

Производить вакцины собираются на базе строящегося биофармацевтического завода в посёлке Отар Жамбылской области. Планируется, что завод будет выпускать не только вакцины от COVID-19, но и другие иммунобиологические препараты по международному стандарту.

Две кандидатные вакцины против коронавирусной инфекции казахстанского научно-исследовательского института включены в список ВОЗ и успешно проходят доклинические испытания. Первая инактивированная казахстанская вакцина зарегистрирована на сайте ВОЗ 15 мая. Вторая субъединичная вакцина против COVID-19 зарегистрирована 31 июля на сайте ВОЗ, она разработана на основе поверхностных белков вируса.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее разрабатывают вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2, которую нужно вводить через нос. Препарат уже успешно протестировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.