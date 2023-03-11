Разработчики Atomic Heart хотят создать продолжение игры

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Студия Mundfish, создавшая нашумевшую игру Atomic Heart, подтвердила планы о создании второй части. Этой информацией на своем YouTube-канале поделился бывший главред «Игромании», блогер Алексей Макаренков, который обратился с соответствующим вопросом к создателям игры. Кроме того, сейчас готовятся четыре дополнения к Atomic Heart, которые были анонсированы прежде.

Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть, — приводит блогер слова разработчиков.

При этом в Mundfish оказались не готовы говорить о продажах игры. Как предположил Макаренков, информация об этом появится в ближайшее время, так как у разработчиков имеется «запланированный инфоповод на эту тему».

Продажи Atomic Heart начались в ночь на 21 февраля. За первые часы только на платформе Steam ее купили более 38 тысяч пользователей. Эксперты называли игру самым мощным игровым проектом года еще до выхода шутера.

Ранее власти Украины направили письма руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи игру Atomic Heart, заявив, что игра представляет собой «романтизацию коммунизма» от российской студии.