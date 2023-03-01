Разработчики Atomic Heart открестились от связи с «ЧВК Редан»

Фото: youtube.com

Проект Atomic Heart и его разработчики не имеют никакого отношения к размещению на одном из московских билбордов рекламы игры с логотипом, который ассоциируется со скандально известной молодежной субкультурой «ЧВК Редан». Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделали представители пресс-службы компании VK Play, дистрибьютора игры в СНГ. Они подчеркнули, что указанное размещение не является частью рекламной кампании.

Ни разработчик, ни издатель игры не имеют отношения к данному размещению, оно не является частью официальной рекламной кампании игры Atomic Heart, — сообщили в VK Play.

Реклама игры появилась накануне на билборде в Москве. Частью промо стало изображение черного паука на белом фоте, которое в последнее время ассоциируется с «ЧВК Редан». Под картинкой красовалась надпись «Мы снова это сделали».

«ЧВК Редан» является подростковой субкультурой, возникшей под влиянием аниме-комиксов Hunter x Hunter, где есть клан с аналогичным названием. Его участников косплеят (то есть подражают им) российские и украинские подростки, нося чёрную одежду российского субкультурного бренда hikikomori kai с изображениями паука и цифрой «4» (коллекция вышла в 2020 году), а также клетчатые брюки.

Ранее сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.