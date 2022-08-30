Разработчик сайта Кремля оценил предложение забирать у школьников смартфоны Эксперт в области IT Геллер заявил, что у старшеклассников забирать телефоны нельзя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инициатива помощника президента России Владимира Мединского по запрету использования мобильных телефонов в школах правильная, но как реализовать ее — непонятно, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. Он добавил, что у старшеклассников забирать телефоны категорически нельзя.

Вообще мера, конечно, правильная, но вот как ее будут реализовывать не совсем понятно. Так, как автоматизировать такой процесс невозможно, — сообщил Геллер.

Он добавил, что если ставить какие-то «заглушки», то они будут глушить все телефоны без разбора и это явно не выход. Да и собирать телефоны перед школой тоже «идея так себе», так как всегда можно что-нибудь протащить и желаемый результат все равно не будет достигнут. Геллер заявил, что он бы применял данную меру в первую очередь к ученикам младших классов, потому что они еще не умеют пользоваться информацией и их нужно ограничивать в рамках сети, и практика со сдачей телефонов перед уроками, в этом случае будет более чем эффективна.

У старших классов забирать телефон категорически нельзя. Им все равно предстоит жить в этом мире, а он в свою очередь сплошь и рядом перешел в цифровую плоскость, — резюмировал Геллер.

Ранее врач-психотерапевт Александр Федорович заявил, что попытка справиться с зависимостью от гаджетов превращается в борьбу с «самим человеком», в этой связи слово «бороться» неприемлемо и абсурдно. По его мнению, сейчас социум делает все возможное, чтобы втягивать людей в интернет-сферу всеми возможными способами, сопротивляться этому бесполезно. Специалист усомнился в существовании такого диагноза, как зависимость от гаджетов.