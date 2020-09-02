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Разработчик «Новичка» считает, что вещество убило бы Навального

18:13, 02 сентября 2020 11
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Если бы Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», то он бы умер, а не находился в коме. Об этом заявил доктор химических наук Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка».

Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела, — рассказал Ринк журналистам РИА Новости.

44-летний оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время авиарейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Навального поместили в реанимацию. Он находится в коме. Омские медики установили диагноз оппозиционера и сообщили его жене Юлии. Следов яда в организме Навального не было обнаружено. Тем не менее соратники политика заявляли, что Навального отравили.

22 августа политика перевезли в берлинскую клинику Charité. Её медики заявили об отравлении Навального. По их словам, в его организме был обнаружен токсин группы ингибиторов холинэстеразы. Эта группа веществ применяется в лекарствах и нервно-паралитических ядах. Десять дней немецкие врачи никак не комментировали состояние оппозиционера.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Анализ проб политика проводила специализированная лаборатория бундесвера по инициативе берлинский клиники Charité. Об этом писал NEWS.ru.

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