Разработчик «Новичка» заявил, что Навальный мог отравиться самогоном

https://static.news.ru/photo/7335915e-3dec-11eb-b920-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный мог отравиться деревенским самогоном. Об этом заявил разработчик отравляющей боевой системы «Новичок» Леонид Ринк, саркастически прокомментировав информацию британских СМИ о второй попытке отравления Навального, пока он пребывал в искусственной коме в омской больнице.

Новую волну обсуждения ситуации с Навальным подняли журналисты The Sunday Times. Они утверждают, что пока оппозиционер находился в больнице Омска, на него вновь пытались совершить покушение. При этом никаких доказательств не приводится. Леонид Ринк заявил, что за границей могут писать всё что угодно, но это не повод оправдываться. Он в шутку предложил свою версию отравления Навального.

Этилгексилфосфат, который находили немцы или военные, не помню, это вообще-то вещество, которое придаёт пластикам термические противопожарные свойства. Экстрагирован может быть спиртом <...>, то есть спирт может из стенок вынимать какие-нибудь вещества. Сельские самогонщики при отсутствии стеклянных бутылей могут использовать пластмассовые. А поскольку держат в них самогон-спирт, то он вполне может попадать клиентам, — цитирует Ринка РИА Новости.

Специалист считает, что информация о повторном отравлении Навального не имеет реального обоснования. Такие публикации появляются для того, чтобы подогреть интерес читателей, убеждён Ринк.

Как ранее писал NEWS.ru, в омском Минздраве пояснили, что в палате Алексея Навального в больнице не было посторонних лиц. Доступ к нему имели только медицинские специалисты — врачи, медсёстры и санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. Кроме того, в палате оппозиционера была его супруга Юлия.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.