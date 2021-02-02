Разработчик «Новичка» оценил возможность США производить вещество

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У американцев есть формула и возможности для производства боевого отравляющего вещества «Новичок», чтобы убивать отдельных людей. Об этом заявил учёный Леонид Ринк, один из разработчиков этой боевой системы.

Они имеют доступ только к конкретному веществу, к боевой системе «Новичок», конечно, нет. Они могут организовать отравление одного человека, но не могут организовать отравление в масштабах страны или чего-то подобного, — сообщил Ринк РИА Новости.

Он пояснил, что Штаты получили формулы «Новичка» после развала СССР и эмиграции ряда сотрудников, которые занимались этим боевым веществом. Ринк имеет в виду в том числе хромотографиста Вила Мирзаянова, который в США написал книгу о «Новичке» и раскрыл формулу боевого вещества.

Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это всё имеется, — пояснил специалист.

Так Леонид Ринк прокомментировал сообщения эстонского СМИ Õhtuleht («Вечерний Таллин») о том, что эксперты из США провели обучение представителей силовых структур Эстонии по действиям в условиях применения «Новичка». Об этом писал NEWS.ru.